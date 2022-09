Perché l’addio di Volpi inguaia Salvini (a Washington ma anche a Roma) (Di giovedì 8 settembre 2022) Alla fine Raffaele Volpi l’ha fatto. Ed è questo ad aver stupito molti. Perché che tra lui e la Lega, lasciata dopo 30 anni di militanza come annunciato al Foglio, si fosse creata una certa distanza era già chiaro a tutti. E non da oggi né da ieri. Da buon democristiano (le sue origini politiche sono, infatti, nella Dc), Volpi aveva citato Giulio Andreotti due settimane fa per commentare su Facebook l’esclusione dalle liste elettorali: “So di essere di media statura ma non vedo giganti intorno a me”. “I vertici del mio partito, la Lega, hanno deciso di non ricandidarmi”, scriveva puntando il dito evidentemente verso il leader Matteo Salvini. Poi quello che, specie letto oggi, sembrava l’anticipo dell’addio. “Prima come sottosegretario di Stato alla Difesa e poi come componente e presidente del Comitato ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Alla fine Raffaelel’ha fatto. Ed è questo ad aver stupito molti.che tra lui e la Lega, lasciata dopo 30 anni di militanza come annunciato al Foglio, si fosse creata una certa distanza era già chiaro a tutti. E non da oggi né da ieri. Da buon democristiano (le sue origini politiche sono, infatti, nella Dc),aveva citato Giulio Andreotti due settimane fa per commentare su Facebook l’esclusione dalle liste elettorali: “So di essere di media statura ma non vedo giganti intorno a me”. “I vertici del mio partito, la Lega, hanno deciso di non ricandidarmi”, scriveva puntando il dito evidentemente verso il leader Matteo. Poi quello che, specie letto oggi, sembrava l’anticipo del. “Prima come sottosegretario di Stato alla Difesa e poi come componente e presidente del Comitato ...

