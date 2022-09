Omonia-Sheriff Tiraspol interrotta: l’arbitro ferma la gara di Europa League (Di giovedì 8 settembre 2022) Brutto episodio durante la prima giornata di Europa League. Le prime partite hanno regalato tante emozioni, lo spettacolo è sempre assicurato. In campo la Lazio contro il Feyenoord, ma si è verificato un episodio spiacevole durante la sfida tra Omonia e Sheriff Tiraspol. La gara è stata sospesa nel secondo tempo e sul punteggio di 0-2. Le reti per la squadra ospite sono state realizzate da Akanbi e Atiemwen. Poi la gara è stata interrotta. Il motivo? Dagli spalti è stata lanciata una bottiglietta che ha colpito l’arbitro. Il direttore di gara ha mandato tutti negli spogliatoi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Brutto episodio durante la prima giornata di. Le prime partite hanno regalato tante emozioni, lo spettacolo è sempre assicurato. In campo la Lazio contro il Feyenoord, ma si è verificato un episodio spiacevole durante la sfida tra. Laè stata sospesa nel secondo tempo e sul punteggio di 0-2. Le reti per la squadra ospite sono state realizzate da Akanbi e Atiemwen. Poi laè stata. Il motivo? Dagli spalti è stata lanciata una bottiglietta che ha colpito. Il direttore diha mandato tutti negli spogliatoi. L'articolo CalcioWeb.

