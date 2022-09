' Ndrangheta | operazione dei carabinieri nel Reggino | 22 arresti

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 8 settembre 2022) Blitz deiall'alba in provincia di Reggio Calabria. In un'contro la 'denominata "Nuova linea" sono state arrestate, complessivamente, 22 persone, ritenute legale alla cosca Nasone-Gaietti di Scilla, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale Sabato Abagnale su richiesta della Dda, diretta da Giovanni Bombardieri. Per 18 delle persone coinvolte nell'é stato disposto il carcere, mentre altre quattro sono finite ai domiciliari.