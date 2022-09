Napoli | le condizioni di Osimhen | il comunicato

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il, reduce dallo storico successo in Champions League contro il Liverpool, sul proprio sito ufficiale ha riportato quanto accaduto nell’ultimo allenamento. Nel report, la società partenopea ha sottolineato quelle che sono ledi Victor. Il centravanti azzurro nella giornata di domani effettuerà degli esami.Questo ildel“La squadra si è divisa in due gruppi: chi è andato in campo ieri ha svolto lavoro rigenerante mentre il resto del gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e lavoro di agilità ha svolto partita a campo ridotto.ha svolto terapie e nella giornata di domani effettuerà gli esami diagnostici. Per Demme terapie e lavoro personalizzato in campo”.