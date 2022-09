Mons. Delpini, su Papa Francesco non sono stato capito (Di giovedì 8 settembre 2022) "Volendo essere un po' spiritoso nel salutare un caro amico, non sono stato capito nelle mie reali intenzioni": è quanto ha detto l'arcivescovo di Milano Mario Delpini al termine della messa ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) "Volendo essere un po' spiritoso nel salutare un caro amico, nonnelle mie reali intenzioni": è quanto ha detto l'arcivescovo di Milano Marioal termine della messa ...

"La Chiesa di Milano, però, non deve sentirsi diminuita nel suo prestigio e nella sua bellezza se il vescovo, o almeno questo vescovo, non è cardinale", ha aggiunto Delpini. "L'ultima cosa che voglio ... 

Diocesi: Milano, l'8 settembre l'arcivescovo Delpini apre l'anno pastorale. La lettera "Kyrie, Alleluia, Amen" illustrata nelle città 

L'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà come da tradizione, giovedì 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, a cui è dedicata la chiesa cattedrale, la messa pontificale che dà il via al ... 

L'Arcivescovo ha aperto l'anno pastorale con la Messa Pontificale in Duomo. «L'ALLEANZA CON DIO NON È UN RITO CHE SI ESAURISCE TRA LE MURA DELLE NOSTRE CHIESE, MA IL PRINCIPIO DI UNA MISSIONE» L'INVITO AI CRISTIANI IMPEGNATI IN POLITICA E NELLA SOCIETA' CIVILE: «SAREMO PRESEN ...