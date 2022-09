__Dissacrante__ : RT @ilpost: Le formiche ci guardano - ilpost : Le formiche ci guardano -

Formiche.net

Intanto sile stelle mentre a pochi passi da qui si tiene la Mostra Internazionale d'Arte ...il menù stellato Ad aprire la cena è stata una mise en bouche dedicata a 'Il Signore delle'......Contributi previsti per il documento del Gruppo dei 20 - due incontri trasmessi su.net ... PREMESSA Le idee espresse dal Gruppo dei 20 in questo Rapportoagli interventi sollecitati ... Il Gruppo dei Venti e la sfida della nuova legislatura – Parte II «Veloce ma piano». Proprio muovendosi così, tra gli ospiti di Villa Barbarich a Mestre, lo chef stellato Paolo Gramaglia svela la parola d'ordine nelle sue ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...