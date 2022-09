Inter blinda allenatore: “Fiducia in Inzaghi” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – L’allenatore Simone Inzaghi ha la Fiducia dell’Inter? “Ci mancherebbe, sta facendo un ottimo lavoro, sa allenare e gestire benissimo la squadra. Noi siamo l’Inter, e se vogliamo dire una cosa importante è maggiore accortezza da parte di tutti, dalla dirigenza all’area tecnica e ai giocatori. Quando si indossa questa maglia va onorata, mi dispiace per i 60mila di ieri e per i 70mila di altre occasioni. Noi abbiamo un obbligo: dobbiamo ripagarli nel migliore dei modo e non possiamo fare altro che crederci, questi errori serviranno per il futuro”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport all’indomani del ko casalingo in Champions contro il Bayern Monaco. “Il nostro stato d’animo è quello di un sano realismo, ogni sconfitta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Simoneha ladell’? “Ci mancherebbe, sta facendo un ottimo lavoro, sa allenare e gestire benissimo la squadra. Noi siamo l’, e se vogliamo dire una cosa importante è maggiore accortezza da parte di tutti, dalla dirigenza all’area tecnica e ai giocatori. Quando si indossa questa maglia va onorata, mi dispiace per i 60mila di ieri e per i 70mila di altre occasioni. Noi abbiamo un obbligo: dobbiamo ripagarli nel migliore dei modo e non possiamo fare altro che crederci, questi errori serviranno per il futuro”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport all’indomani del ko casalingo in Champions contro il Bayern Monaco. “Il nostro stato d’animo è quello di un sano realismo, ogni sconfitta ...

