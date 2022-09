Il Mondo ha fatto un salto indietro di 5 anni: il report dell'Onu (Di giovedì 8 settembre 2022) Salute, aspettativa e tenore di vita, istruzione: il Covid ha riportato il Mondo indietro di cinque anni. Lo afferma un rapporto delle Nazioni unite pubblicato oggi indicando che la guerra in Ucraina ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 settembre 2022) Salute, aspettativa e tenore di vita, istruzione: il Covid ha riportato ildi cinque. Lo afferma un rapportoe Nazioni unite pubblicato oggi indicando che la guerra in Ucraina ...

Pontifex_it : Il dolce canto del creato ci invita a praticare una 'spiritualità ecologica' attenta alla presenza di Dio nel mondo… - marattin : Ma @TNannicini (e tutti i riformisti - a questo punto “cosiddetti” - del Pd) che dicono del loro segretario che dis… - agorarai : “Anche se superiamo la questione del gas e dell’energia, i derivati genereranno, come hanno già fatto in altre gran… - mariottismo : @Riccardiologo Che grandi, dopo quella maglia gli abbiamo fatto vincere Champions, Supercoppa, Coppa del mondo per club e Premier League ?? - AndreaAndrei10 : @SMaurizi Non so come fa ad essere tanto sicura, sta di fatto che la coalizione stile Prodi attualmente sta nel mondo dei sogni. -