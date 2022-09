I vip se ne vanno dai social e forse dovremmo farlo anche noi (Di giovedì 8 settembre 2022) L’utopia di internet che conoscevamo è ormai tramontata e il miraggio della disintermediazione è fallito. Che si fa? Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 settembre 2022) L’utopia di internet che conoscevamo è ormai tramontata e il miraggio della disintermediazione è fallito. Che si fa?

EusapiaMaria : @FulviogFulvio Lei lo sa che tutto ruota intorno alla politica ? Ci vanno anche i vip virologi. Ma le sta così a… - meglio_senza : @chiara_sciuto Non capisco ma questi pseudo vip vanno tutti alla stessa fabbrica di cessi per avere questo sorriso bianco smaltato? - Carlottaannu : @improprealavie Stanno sputando veleno sui vip che partecipano alla passerella e poi bla bla... non è importante...… - psicopatiica : ma quando i vip hanno finito di sfilare sul red carpet poi dove vanno? - marisavillani : RT @Lorenzo36522471: @PBerizzi @repubblica Il razzismo sarebbe il principale problema di questi vip? La gente non ce la fa ad arrivare a f… -