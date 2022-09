Galatasaray, non solo Icardi: in arrivo altri 4 colpi! (Di giovedì 8 settembre 2022) Non solo Icardi. Oggi il Galatasaray annuncerà anche altri quattro acquisti: Milot Rashica, Yusuf Demir, Mathias Ross e Juan Mata. Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Non. Oggi ilannuncerà anchequattro acquisti: Milot Rashica, Yusuf Demir, Mathias Ross e Juan Mata.

