Galatasaray, altro colpo dopo Icardi: Mata in arrivo (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Galatasaray non si ferma dopo l’arrivo di Icardi e avrebbe trovato l’accordo con Mata Il Galatasaray sta costruendo una squadra d’esperienza e qualità. dopo l’arrivo di Icardi, atterrato nella serata di ieri a Istanbul, il club turco sta per mettere a segno un altro grande colpo. Si tratta, come riportato da Fabrizio Romano, di Juan Mata. Lo spagnolo era svincolato e avrebbe trovato l’accordo per un anno con il Galatasaray. Mancherebbero ora solo le firme. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilnon si fermal’die avrebbe trovato l’accordo conIlsta costruendo una squadra d’esperienza e qualità.l’di, atterrato nella serata di ieri a Istanbul, il club turco sta per mettere a segno ungrande. Si tratta, come riportato da Fabrizio Romano, di Juan. Lo spagnolo era svincolato e avrebbe trovato l’accordo per un anno con il. Mancherebbero ora solo le firme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

