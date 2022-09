Fichi d’India: un concentrato di vitamina C per combattere radicali liberi e invecchiamento cellulare (Di giovedì 8 settembre 2022) Cosa contengono Originari dell’America, i Fichi d’India crescono ormai spontanei in tutto il bacino del Mediterraneo, Italia compresa, ed rappresentano l’unica opunzia naturalizzata in Europa. Si tratta di un frutto mediamente energetico (apporta circa 53 Kcal per 100 g di parte edibile) che fornisce una discreta quantità di fruttosio, fibre e buone quantità di sali minerali, specialmente potassio, e vitamine. Benefici per la salute Ricchissimi di vitamina C, in tempi passati questi frutti venivano utilizzati per prevenire lo scorbuto, la terribile malattia causata appunto dalla carenza di vitamina C, imbarcandoli sulle navi come frutta ad uso e consumo degli equipaggi. Oggi i frutti sono utilizzati come alimento con funzione astringente per la presenza dei semi, o lassativa, utilizzando il solo succo. I loro sali ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) Cosa contengono Originari dell’America, icrescono ormai spontanei in tutto il bacino del Mediterraneo, Italia compresa, ed rappresentano l’unica opunzia naturalizzata in Europa. Si tratta di un frutto mediamente energetico (apporta circa 53 Kcal per 100 g di parte edibile) che fornisce una discreta quantità di fruttosio, fibre e buone quantità di sali minerali, specialmente potassio, e vitamine. Benefici per la salute Ricchissimi diC, in tempi passati questi frutti venivano utilizzati per prevenire lo scorbuto, la terribile malattia causata appunto dalla carenza diC, imbarcandoli sulle navi come frutta ad uso e consumo degli equipaggi. Oggi i frutti sono utilizzati come alimento con funzione astringente per la presenza dei semi, o lassativa, utilizzando il solo succo. I loro sali ...

