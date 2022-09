F1 | Carlos Sainz | “Penalità non ideale | ma non credo sarei l’unico”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Con la tenuta “Giallo Modena”, tratto caratteristico della Ferrari in questo weekend di Monza per i 75 anni della scuderia di Maranello, lo spagnolosi appresta a vivere un fine-settimana molto intenso. La Rossa non arriva all’appuntamento di casa nel migliore dei modi: negli ultimi tre GP sono stati più gli aspetti negativi che positivi a colpire l’attenzione. In secondo luogo, si teme che la pista brianzola, sede del 16° round del Mondiale 2022 di F1, non si addica così alla F1-75. In più, stando a quanto si è compreso,potrebbe andare inper il solito discorso della sostituzione del motore: “Non è ancora ufficiale, ma se dovesse accadere nonultimo perché altri piloti sarebbero nella mia stessa situazione“, ha affermato l’iberico (fonte: ...

SkySportF1 : ?? DELIRIO ORANGE: VINCE SUPER MAX ? Penalizzato Carlos Sainz I risultati ? - OA_Sport : #F1 Si prospetta un altro weekend con tante penalità in griglia di partenza: Sainz potrebbe essere tra questi pilot… - Sizilvyy : RT @Adropof_Blue: Charles Leclerc e Carlos Sainz, siete degli sconnessi mononeurone ma vi amo lo stesso #ItalianGP - red_arrow19 : RT @Adropof_Blue: Charles Leclerc e Carlos Sainz, siete degli sconnessi mononeurone ma vi amo lo stesso #ItalianGP - smiletiziano1 : +++ ESCLUSIVA +++ Carlos Sainz Jr ha deciso di lasciare la Ferrari per diventare il nuovo tronista di 'Uomini e… -

'Sappiamo tutti che servono quattro pneumatici per un cambio gomme, giusto' ha scherzato la star del motorsport locale Tim Coronel di Andrea Gussoni L 'incredibile pit stop dia Zandvoort, con lo spagnolo lasciato dalla Ferrari con tre gomme sul più bello, per la gioia dei rivali della Red Bull, che non avevano peraltro bisogno di simili regali per vincere, ha ...La sfortuna non abbandona il pilota spagnolo che dopo quanto successo in Olanda anche a Monza non potrà correre una gara regolare di Andrea Gussoni L a sfortuna non ha ancora lasciato, che dovrebbe partire dal fondo della griglia nella gara di domenica causa penalità. Lo spagnolo già è reduce da un Gran Premio d'Olanda in cui sul più bello è stato abbandonato dalla ...I tifosi italiani saranno l'arma in più del Cavallino: "Supporteranno la squadra in modo elegante, sono abituati a certi eventi", ha detto Sainz ...Durante l’evento di presentazione Luxottica a San Babila, Milano, del nuovo modello di occhiali Carbon Fiber Wayfarer Limited Edition di Ray-Ban per Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz so ...