Eterocromia | le cause e cosa comporta avere occhi di colore diverso come David Bowie

(Di giovedì 8 settembre 2022) La popstar era nota per questa sua caratteristica che riguarderebbe, in generale, tre persone su mille. E che, se di origine genetica, potrebbe indicare la presenza di alcune patologie. Ecco tutto quello che c'è da sapere

MeteoWeb

Ma ci sono alcuni casi in cui è dovuta a una patologia; ledell'nei bambini possono essere dovute a : - Sindrome di Horner. - Sindrome di Sturge - Weber. - Sindrome di Waardenburg. -...Che in queste ore sono preoccupati adi alcune parole pronunciate da Damiano , vediamo di ... scodinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l'e l'... Eterocromia: perché alcune persone hanno gli occhi di colore diverso La popstar era nota per questa sua caratteristica che riguarderebbe, in generale, tre persone su mille. E che, se di origine genetica, potrebbe indicare la presenza di alcune patologie. Ecco tutto que ...