Elezioni, perché non si parla di mafia e corruzione? Meglio non soffiare su questo fuoco (Di giovedì 8 settembre 2022) perché in campagna elettorale di mafia e corruzione non si parla? Se lo chiede Avviso Pubblico, la rete di enti locali contro mafie e corruzione, che ieri ha presentato l'appello #Nosilenziosullemafie. La domanda è ben posta: come mai, nonostante i dati chiari e confermati da più fonti istituzionali e giornalistiche, mafie e corruzione non fanno discutere i leader sui media o nelle piazze? Come mai, nella migliore delle ipotesi, mafie e corruzione diventano qualche riga nel programma elettorale oppure qualche significativa (e meritoria!) candidatura? Verrebbe da rispondere che i voti "non puzzano" e servono a tutti i partiti. Questa risposta può, purtroppo, ancora essere quella giusta in qualche contesto, dove il ricorso alle "famiglie" può fare la differenza, ...

