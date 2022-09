E’ morta la Regina Elisabetta: le cause della morte della sovrana del Regno Unito (Di giovedì 8 settembre 2022) Regina Elisabetta cause morte – La Regina Elisabetta II è morta oggi, 8 settembre 2022, all’età di 96 anni a causa dell’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ma cosa aveva? Era malata? Per motivi di privacy la famiglia reale non ha mai rivelato se la Regina fosse affetta o meno da qualche malattia. Il decesso, stando alle comunicazioni ufficiali, sarebbe quindi da ricondurre solo all’età. Nelle scorse ore “in seguito a una nuova valutazione del suo stato”, i dottori della Regina avevano espresso “preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, la nota di palazzo diffusa in mattinata. La corte aveva poi precisato che Sua Maestà restava “a riposo a Balmoral” e ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022)– LaII èoggi, 8 settembre 2022, all’età di 96 anni a causa dell’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ma cosa aveva? Era malata? Per motivi di privacy la famiglia reale non ha mai rivelato se lafosse affetta o meno da qualche malattia. Il decesso, stando alle comunicazioni ufficiali, sarebbe quindi da ricondurre solo all’età. Nelle scorse ore “in seguito a una nuova valutazione del suo stato”, i dottoriavevano espresso “preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, la nota di palazzo diffusa in mattinata. La corte aveva poi precisato che Sua Maestà restava “a riposo a Balmoral” e ...

