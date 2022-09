Conte si gode il Tottenham in Champions: 'Felice per Richarlison' VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte si gode la vittoria per 2-0 in Champions League contro il Marsiglia: "Felice per Richarlison,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) L'allenatore del, Antoniosila vittoria per 2-0 inLeague contro il Marsiglia: "per,...

sportli26181512 : Conte si gode il Tottenham in Champions: 'Felice per Richarlison' VIDEO: L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte… - ignatzthemouse : @espuntini cosa che gli ha permesso, insieme al credito personale di cui gode, di recuperare tanta parte dei suoi e… - interista1908IG : @FBiasin Se però l’allenatore non ci sta capendo una beata ceppa e non gode più del lavoro di Conte, oltretutto rov… - Giovann66413037 : @alexmaiux @armando_dap @mariotoscana196 @MPSkino Si ma conte non essendo parlamentare non gode della immunità - argolucio : @GiuseppeConteIT poveracci. Si poteva capire l'entusiasmo per Beppe Grillo e i suoi caustici proclami, ma Conte non… -