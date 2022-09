Come un pc da gaming portatile mi ha aiutato a sopportare l'attesa per il lancio di Artemis 1 (Di giovedì 8 settembre 2022) Le ore che precedono il (possibile) decollo di un razzo possono essere snervanti: questa giornalista ha trovato un modo creativo per risolvere il problema Leggi su wired (Di giovedì 8 settembre 2022) Le ore che precedono il (possibile) decollo di un razzo possono essere snervanti: questa giornalista ha trovato un modo creativo per risolvere il problema

_SaLvI46_ : @hotlinebob @DeugemoTwo @davDarki Quello che mi chiedo é quanto possa andare avanti? O diventa uno streamer di gami… - Baboozi : RT @Baboozi: Cricchetto come James Bond #Disney #disneycars #Cars2 #WorldofCars #Cricchetto #Pixar #DisneyPixar #pixarcars #lightningtime… - sme_rt : RT @Baboozi: Cricchetto come James Bond #Disney #disneycars #Cars2 #WorldofCars #Cricchetto #Pixar #DisneyPixar #pixarcars #lightningtime… - Baboozi : Cricchetto come James Bond #Disney #disneycars #Cars2 #WorldofCars #Cricchetto #Pixar #DisneyPixar #pixarcars… - abysseaten : @Macimaru_ la tua opinione è abbastanza ovvia a tutti quelli che giocano nel gaming, tant’è che si predilige il 108… -