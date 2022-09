Aumento Pensioni 2022, Spi-Cgil: minime a mille euro impossibili, si ad ampliare 14esima (Di giovedì 8 settembre 2022) Il sindacato dei pensionati della Cgil regionale del Veneto ha calcolato l’impatto dell’inflazione sulle tasche dei pensionati per i primi sette mesi dell’anno (gennaio-luglio), evidenziando come gli aumenti siano stati importanti. Serve quindi intervenire sull’Aumento delle Pensioni, perchè la rivalutazione in corso e le misure nel decreto aiuti bis non bastano a far fronte al caro vita. Vediamo le proposte della Spi-Cgil del Veneto, che chiede l’estensione della platea dei beneficiari della quattordicesima e un intervento sulla tassazione per i pensionati per abbassarne la pressione fiscale. Ultime novità Aumento Pensioni 2022: caro vita riduce potere d’acquisto dei pensionati In un comunicato Stampa la Spi-Cgil veneta spiega che “Dalle ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 8 settembre 2022) Il sindacato dei pensionati dellaregionale del Veneto ha calcolato l’impatto dell’inflazione sulle tasche dei pensionati per i primi sette mesi dell’anno (gennaio-luglio), evidenziando come gli aumenti siano stati importanti. Serve quindi intervenire sull’delle, perchè la rivalutazione in corso e le misure nel decreto aiuti bis non bastano a far fronte al caro vita. Vediamo le proposte della Spi-del Veneto, che chiede l’estensione della platea dei beneficiari della quattordicesima e un intervento sulla tassazione per i pensionati per abbassarne la pressione fiscale. Ultime novità: caro vita riduce potere d’acquisto dei pensionati In un comunicato Stampa la Spi-veneta spiega che “Dalle ...

