Apple, arriva l'iPhone 14 che ti salva la vita (Di giovedì 8 settembre 2022) Può inviare messaggi di emergenza sfruttando il satellite se manca la connessione cellulare e chiamare automaticamente i soccorsi in caso di incidente stradale. Nuovi anche Apple Watch e AirPods Pro Leggi su repubblica (Di giovedì 8 settembre 2022) Può inviare messaggi di emergenza sfruttando il satellite se manca la connessione cellulare e chiamare automaticamente i soccorsi in caso di incidente stradale. Nuovi ancheWatch e AirPods Pro

