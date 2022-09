Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia fa discutere: “Mi sono vergognata per loro” (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche quest’anno oltre ai divi del cinema, sul red carpet della 79esima Mostra del Cinema di Venezia troviamo gli influencer. E se questo potremmo aprire un discorso a parte, ma forse un’altra volta. Torniamo invece alla notizia che sta incuriosendo i fan del Festival ma soprattutto di Canale5. Sì perché due partecipanti di Uomini&Donne e poi del Grande Fratello Vip sono stati i protagonisti di una proposta di matrimonio. Parliamo di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Mentre i due stavano sfilando sul red carpet, entrambi elegantissimi per l’occasione, lui si è inginocchiato e ha tirato fuori l’anello. Lei, emozionata, si è avvicina a lui per baciarlo. Una scena del tutto inaspettata e che sta facendo il giro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche quest’anno oltre ai divi del cinema, sul reddella 79esima Mostra del Cinema ditroviamo gli influencer. E se questo potremmo aprire un discorso a parte, ma forse un’altra volta. Torniamo invece alla notizia che sta incuriosendo i fan del Festival ma soprattutto di Canale5. Sì perché due partecipanti di Uomini&Donne e poi del Grande Fratello Vipstati i protagonisti di unadi. Parliamo di. Mentre i due stavano sfilando sul red, entrambi elegantissimi per l’occasione, lui si è inginocchiato e ha tirato fuori l’anello. Lei, emozionata, si è avvicina a lui per baciarlo. Una scena del tutto inaspettata e che sta facendo il giro ...

trash_italiano : Un giornalista inglese reagisce alla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano: "non un influencer italiano che… - Lizzy92436327 : RT @supremanes: Harry Styles e Olivia Wilde non si cagano per tutto il red carpet per non distogliere l'attenzione dal proprio film e poi a… - FQMagazineit : Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia fa discutere: "Mi sono v… - FRAJAMAS : Sophie Codegoni si sposa, la proposta di Alessandro Basciano è da favola: commozione sul red carpet… - tempoweb : Alessandro #Basciano sorprende Sophie #Codegoni: la stellare proposta di matrimonio #sophiecodegoni #venezia79…