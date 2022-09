A Venezia Tilda Swinton e Penelope Cruz sfilano sul red carpet (Di giovedì 8 settembre 2022) L'attrice britannica Tilda Swinton torna a Venezia e sfila sul red carpet per la prima del suo film "The Eternal Daughter", diretto da Joanna Hogg, presentato nel concorso ufficiale della Mostra del Cinema. L'attrice si è presentata sul red carpet in abito lungo lilla e capelli giallo fluo per ricordare l'Ucraina.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/A-Venezia-Tilda-Swinton-e-Penelope-Cruz-sfilano-sul-red-carpet 20220907 video 09191453.mp4"/videoPoco prima un'altra star ha calcato di nuovo il red carpet, Penolope Cruz, già vista nel film di Emanuele Crialese, stavolta per lo spagnolo "On the Fringe ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) L'attrice britannicatorna ae sfila sul redper la prima del suo film "The Eternal Daughter", diretto da Joanna Hogg, presentato nel concorso ufficiale della Mostra del Cinema. L'attrice si è presentata sul redin abito lungo lilla e capelli giallo fluo per ricordare l'Ucraina.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/A--e--sul-red-20220907 video 09191453.mp4"/videoPoco prima un'altra star ha calcato di nuovo il red, Penolope, già vista nel film di Emanuele Crialese, stavolta per lo spagnolo "On the Fringe ...

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Tilda Swinton alla Mostra: 'Non esistono donne non forti'. L'attrice britannica: 'Non scelgo i ruoli m… - vogue_italia : Minimal come Tilda, coloratissimo come Alice, o classico come Laura? Scegliete il vostro migliore look delle celeb… - sofia01945498 : RT @VanityFairIt: Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Eternal D… - lialfa1 : RT @VanityFairIt: Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Eternal D… -