(Di mercoledì 7 settembre 2022) Pd solo autocritica? O qualcosa di buono c'è? "Oggi valutatori indipendenti, in una comparazione sui programmi dei partiti in tema di ambiente, hanno definito il programma del Pd, dei democratici e ...

globalistIT : - SandraCeradini : RT @adriana_masala: @zampa_qua Questa vicenda è di una tristezza infinita, la rassegnazione di questa cucciola è una morsa alla gola.Mi fa… - NicaSchh : @loveisgoIden_ STO MALISSIMO Magari prendo un paio di pantaloni lunghi larghi a zampa tutti di brillantini?? Però… - Mariate48641882 : RT @adriana_masala: @zampa_qua Questa vicenda è di una tristezza infinita, la rassegnazione di questa cucciola è una morsa alla gola.Mi fa… - carlo_zampa : RT @DarioBressanini: Da un estremo all'altro: 'La pasta non cuoce, si reidrata solamente'. Se uno studente all'esame mi dice questo lo bocc… -

Globalist.it

Divisi su tutto ma impegnati a riempire insieme il loro serbatoio - ha spiegato ancora- . ... Credo cheabbiano capito che la volgarità degli attacchi che più volte al giorno Renzi ..."Il mio pubblico è molto affettuoso, qualcuno mi scrivei giorni " racconta Faranda - , ma i veri vips sono i miei animali: se non vedono Cannella, la mia cagnetta e la vera mascotte del ... Zampa: “Tutti vedono la volgarità e l’astio degli attacchi di Renzi al Pd e a Letta” La responsabile della salute del Pd Sandra Zampa parla delle elezioni e di come M5s oltre a Renzi-Calenda tentino di aggredire il partito democratico ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...