Von der Leyen “Price cap sul gas russo e tassare gli extraprofitti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il tetto al prezzo del gase una tassa sugli. Sono alcune delle proposte contenute nel piano in cinque mosse per risolvere la crisi energetica che la Commissione Europea presenterà al vertice dei ministri Ue dell'Energia in programma venerdì.La prima mossa è “il risparmio intelligente di elettricità. Quello che dobbiamo fare è appiattire la curva ed evitare i picchi di domanda – ha spiegato la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der-. Proporremo un obiettivo obbligatorio per la riduzione del consumo di elettricità nelle ore di punta. E lavoreremo a stretto contatto con gli Stati membri per raggiungere questo obiettivo”.La seconda misura è un “un tetto ai ricavi delle aziende che producono energia elettrica a basso costo. Le fonti di energia a basse emissioni di ...