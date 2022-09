(Di mercoledì 7 settembre 2022) Un ventunenne extracomunitario è stato sottoposto al divieto di avvicinamento allae alle: le maltrattava e le ricopriva di insulti per "ragioni prevalentemente culturali", in quanto non approvava il loro stile di vita "occidentale"

ilGiornale.it

Vessava madre e sorelle "troppo occidentali": allontanato straniero