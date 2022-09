Us Open | youtuber riceve taglio di capelli durante Khachanov-Kyrgios e il video diventa virale

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Che il pubblico degli Ussia tra i più “particolari” e chiassosi del mondo del tennis è fatto risaputo, mala sfida tra Karene Nicksull’Arthur Ashe Stadium potrebbero essere state raggiunge nuove vette. Ad un certo punto le telecamere si sono infatti soffermate su qualcuno in seconda fila impegnato are undidal proprio parrucchiere, tra lo sgomento generale e in particolare di John McEnroe, impegnato in telecronaca su Espn. Il protagonista della scenetta è loJiDion, non nuovo a queste azioni e certamente soddisfatto per l’obiettivo raggiunto: ilto. Dude getting a haircut during thematch ...

