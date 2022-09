Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta: “Chi non vota Pd, vota Meloni e Salvini” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Io oggi ho lanciato una sfida: noi vinceremo queste Elezioni se sarà chiaro agli italiani che in queste Elezioni c’è una legge elettorale maggioritaria. Ci siamo noi e la destra. Chi racconta che votando per loro cambia il segno della politica italiana, dice una cosa non vera. Chi non vota per il Pd vota per Meloni, Salvini e Berlusconi”. Lo dice il segretario dem Enrico Letta alla manifestazione del Pd in piazza Santi Apostoli. “Non possiamo pensare che il nostro paese prenda la strada dell’Ungheria di Orban. Non lo permetteremo”, continua Letta, che aggiunge: “Una delle voci più influenti in questa campagna elettorale è Putin e c’è qui chi ripete le sue parola. Lo trovo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Io oggi ho lanciato una sfida: noi vinceremo questese sarà chiaro agli italiani che in questec’è una legge elettorale maggioritaria. Ci siamo noi e la destra. Chi racconta chendo per loro cambia il segno della politica italiana, dice una cosa non vera. Chi nonper il Pdpere Berlusconi”. Lo dice il segretario dem Enricoalla manifestazione del Pd in piazza Santi Apostoli. “Non possiamo pensare che il nostro paese prenda la strada dell’Ungheria di Orban. Non lo permetteremo”, continua, che aggiunge: “Una delle voci più influenti in questa campagna elettorale è Putin e c’è qui chi ripete le sue parola. Lo trovo ...

