Ucraina: consegnati a Kiev primi 20 droni Warmate

Kiev, 7 set. (Adnkronos) - "L'esercito ucraino ha ricevuto i primi 20 droni Warmate acquistati tramite l'Ucraina Monobank. Altri 20 droni verranno consegnati entro la fine del mese". Lo ha annunciato su Telegram il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov, spiegando che questo tipo di Uav sono in gradi di rilevare e di attaccare veicoli corazzati e possono essere impiegati nella difesa aerea, nelle ricognizioni.

