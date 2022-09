Traffico Roma del 07-09-2022 ore 09:30 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico sempre più intenso nella zona di Roma Nord Dove troviamo coda intende in città per lavori e appunto Traffico sulla Cassia bis di internet Castel de’ ceveri e il raccordo anulare situazione analoga sulla via Cassia concludi tra la storta e il bivio per via della Giustiniana e poi dal raccordo fino all’Ospedale San Pietro sulla via Flaminia Ci sono code Hitler raccordo e via dei Due Ponti sulla Salaria invece della motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe il tutto in direzione centro Code in entrata in città per Traffico e lavori anche sulla via Pontina Castel Romano di Tor de’ Cenci e poi a seguire dal raccordo a viale dell’Umanesimo in direzione Eur code anche in via Ardeatina 3 via di Torri di Castel di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilsempre più intenso nella zona diNord Dove troviamo coda intende in città per lavori e appuntosulla Cassia bis di internet Castel de’ ceveri e il raccordo anulare situazione analoga sulla via Cassia concludi tra la storta e il bivio per via della Giustiniana e poi dal raccordo fino all’Ospedale San Pietro sulla via Flaminia Ci sono code Hitler raccordo e via dei Due Ponti sulla Salaria invece della motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe il tutto in direzione centro Code in entrata in città pere lavori anche sulla via Pontina Castelno di Tor de’ Cenci e poi a seguire dal raccordo a viale dell’Umanesimo in direzione Eur code anche in via Ardeatina 3 via di Torri di Castel di ...

romamobilita : #Roma #viabilità A via di Porta Castello altezza via delle Fosse di Castello e a piazza Pitagora, segnato traffico rallentato per incidente. - romamobilita : #Roma #viabilità Salaria, traffico rallentato per lavori di manutenzione nel tratto compreso tra incrocio Castel Gi… - bettadigiulio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla circonvallazione Gianicolense, tra viale dei Colli Portuensi e Ospedale San Ca… - bettadigiulio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Prenestina, tra via di Tor Sapienza e Porta Maggiore. - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #traffico - A24 Roma-Teramo ?????? Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale Est > Tangen… -