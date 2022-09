Temptation Island | scoppia un’altra coppia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Floriana Angelica e Federico Rasa, exdell’ultima edizione diandata in onda, si sono detti addio dopo più di quattro anni insieme. Nel reality show di Maria De Filippi i due avevano scelto di restare insieme e al falò di confronto lei aveva perdonato a lui la vicinanza con una tentatrice in particolare. Ora però Floriana ha rivelato su Instagram che il loro amore è al capolinea. Si sono lasciati da un po’, ha dichiarato per dei motivi che sono “tanti e privati”, e che nessuno dei due ha intenzione di rivelare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più: ecco chi sarebbe al primo posto I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! ...

