Soccorse nella notte 3 escursioniste tedesche a Tramonti 

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La stazione di Maniago del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco sono intervenuti durante laper individuare e soccorrere tre escusioniste che hanno chiesto aiutozona attorno a Passo Rest. La chiamata al Nue112 e alla Sores è arrivata poco dopo le 20, con la conseguente immediata attivazione della stazione di Maniago del Soccorso Alpino che si è portata al Passo e poi alla omonima Casera Rest a quota 1500. Le ragazze si trovavano a quota 1200 e sono state raggiunte a piedi in 45 minuti da sei soccorritori. Le tre, del 1976, del 1984 e del 2000 volevano compiere un anello da Malandreit a Sopareit attraverso il sentiero 826 “Ursula Nagel” ma lo hanno sottovalutato, almeno nei tempi di percorrenza, e probabilmente anche come impiego di energie. Si sono infatti fermate esauste nei pressi di Casera Forchia, dove ...

