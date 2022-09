Sinner-Alcaraz, US Open 2022: orari e dove vedere diretta TV e streaming (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutto pronto per l’attesissimo match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, incontro valido per i quarti di finale dell’US Open 2022 di tennis. Il Major nordamericano si tratta del quarto ed ultimo Slam di quest’anno. Dopo aver sconfitto il tedesco Daniel Altmaier, gli statunitensi Christopher Eubanks, Brandon Nakashima e Ilya Ivashka (incontro vinto al quinto set dopo ben 3 ore e 48 minuti). Adesso l’altoatesino (testa di serie n° 11) si troverà di fronte il giovane e talentuoso spagnolo (numero 3 del seeding), che, invece, ha battuto Sebastian Baez, Federico Coria, Jenson Brooksby e Marin Cilic. I due tennisti si sfideranno nel loro quarto confronto e l’azzurro è in vantaggio per 2-1. A questo punto, andiamo a scoprire insieme la data, l’orario e dove vedere la super ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutto pronto per l’attesissimo match tra Jannike Carlos, incontro valido per i quarti di finale dell’USdi tennis. Il Major nordamericano si tratta del quarto ed ultimo Slam di quest’anno. Dopo aver sconfitto il tedesco Daniel Altmaier, gli statunitensi Christopher Eubanks, Brandon Nakashima e Ilya Ivashka (incontro vinto al quinto set dopo ben 3 ore e 48 minuti). Adesso l’altoatesino (testa di serie n° 11) si troverà di fronte il giovane e talentuoso spagnolo (numero 3 del seeding), che, invece, ha battuto Sebastian Baez, Federico Coria, Jenson Brooksby e Marin Cilic. I due tennisti si sfideranno nel loro quarto confronto e l’azzurro è in vantaggio per 2-1. A questo punto, andiamo a scoprire insieme la data, l’o ela super ...

WeAreTennisITA : C'È ANCHE JANNIK AI QUARTI ?? Sinner batte Ivashka per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 e raggiunge gli ultimi ?? agli #USOpen, o… - FiorinoLuca : Quarti di finale maschili ?? Berrettini vs Ruud ?? Kyrgios vs Khachanov ?? Rublev vs Tiafoe ?? Sinner vs Alcaraz… - WeAreTennisITA : L'OCCASIONE DEI GIOVANI ?? Questa notte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano per un posto in semifinale agli… - darksa0irse : RT @anxstennisboy: Con Evil Sinner siamo arrivati fino qua. Ma ora, qualche interazione e una versione evil semplice non basteranno. Dobbia… - FilippoPompilii : RT @anxstennisboy: Con Evil Sinner siamo arrivati fino qua. Ma ora, qualche interazione e una versione evil semplice non basteranno. Dobbia… -