(Di mercoledì 7 settembre 2022) «Vogliono isolarci, ma non ci riusciranno» è ormai il solito refrain che Vladimirrifila alla stampa internazionale in occasione dei summit economici. L’ultimo, quello che lo ha visto protagonista della «Davos orientale», la sessione plenaria dell’Eastern Economic Forum (Wef) di Vladivostok, è però molto indicativo dei timori che il presidente della Federazione Russa nutre nei confronti dell’Occidente, e specificatamente della volontà di respingere efficacemente le politiche violente di Mosca e la sua offerta energetica. «Mi riferisco all’entusiasmo per le sanzioni in Occidente e ai suoi tentativi aggressivi di costringere altri Paesi verso il suo modello di comportamento, di derubarli della loro sovranità e imporre loro la sua volontà» ha tuonato, visibilmente irritato. Il timore del leader russo ha origini lontane. E affonda le radici ...

... che farà da cornice al primo faccia a faccia tra i leader di Cina e Russia dall'invasione (l'ultima volta che i due presidenti si erano incontrati era stato pochi giorni prima cheannunciasse ..., pur di mettere in ginocchio la Germania o l'Italia, è pronto verosimilmente a vendere a ... assistere alla crescita dei tassi di interesse che allarma i mercati ,gli spread e impoverisce ... Putin alza i toni per coprire falle interne e in Ucraina La guerra in Ucraina giunge al 196esimo giorno. Putin alza la voce e tuona: "Le sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia costituiscono una minaccia al mondo intero". Il presidente russo lanc ...Il presidente russo, parlando da Vladivistok, alza ulteriormente il livello di tensione e di ritorsione che da Mosca in questi giorni pesano sui destini europei, a cui ora aggiunge anche il grano: ha ...