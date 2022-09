Povertà energetica, chi è più a rischio e dove? L’identikit (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si stima che le famiglie italiane a rischio Povertà energetica siano circa 4 milioni; pertanto, si trovano in questa condizione di difficoltà oltre 9 milioni di persone. E’ quanto emerge dall’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi CGIA sugli ultimi dati disponibili del Rapporto OIPE 20201. Allarme Povertà energetica Dati allarmanti, anche perché – scrivono gli artigiani mestrini – sicuramente sottodimensionati, poiché sono stati stimati ben prima dello shock energetico scoppiato nel nostro Paese a partire dalla seconda metà del 2021. Secondo l’elaborazione degli artigiani veneti, si stimano in condizioni di Povertà energetica i nuclei familiari che non riescono a utilizzare con regolarità l’impianto di riscaldamento d’inverno, quello di raffrescamento d’estate e, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si stima che le famiglie italiane asiano circa 4 milioni; pertanto, si trovano in questa condizione di difficoltà oltre 9 milioni di persone. E’ quanto emerge dall’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi CGIA sugli ultimi dati disponibili del Rapporto OIPE 20201. AllarmeDati allarmanti, anche perché – scrivono gli artigiani mestrini – sicuramente sottodimensionati, poiché sono stati stimati ben prima dello shock energetico scoppiato nel nostro Paese a partire dalla seconda metà del 2021. Secondo l’elaborazione degli artigiani veneti, si stimano in condizioni dii nuclei familiari che non riescono a utilizzare con regolarità l’impianto di riscaldamento d’inverno, quello di raffrescamento d’estate e, ...

