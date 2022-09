dossantos_stag : oggi pomeriggio mi ero riproposto di lavorare alla tesi ma sto tornando a casa stressato nero esaurito quindi credo… - Brivido_Nero : RT @sonoLory2: Sei quel pensiero maleducato che si infila dappertutto Che fa un gran casino, che mi sconvolge la giornata Ma che mi piace d… - MatteoGonna : @FedericaPito AMORE MIO BUON POMERIGGIO TU PARLERESTI ALLA MIA TELECAMERA DIGITALE IN MODO DOLCE TENENDOLA IN MANO… -

L'Eco di Bergamo

...La soubrette e conduttrice di Battiti Live si è presentata al Festival di Venezia questo...tutti a bocca aperta con indosso un completo giacca e pantaloni in pizzo completamente, con il ...Nel, il giovane scolaro esce dalla quiete meditativa del più antico collegio di Roma, ... In un cortocircuito in cui Clara Calamai e Alida Valli vengono strappate al bianco emarmoreo ... Pomeriggio nero, lunghe code per un incidente nel sottopasso di Colognola -Foto Un fungaiolo sessantenne, in compagnia di amici nei boschi del Lago Nero in alta Val Nure, ha accusato improvvisamente un forte dolore toracico, a tal punto che i suoi amici hanno dato l’allarme. È su ...È entrato in azione l’elicottero Drago 151 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna per soccorrere un fungaiolo infortunato, nel Comune di Ferriere. L’uomo, un sessantenne della provincia di L ...