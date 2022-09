Pechino Express 2022, chi è stato eliminato nella prima puntata? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il treno di Pechino Express è partito e nessuno lo potrà più fermare. La prima puntata ieri sera è andata in onda in replica su Tv 8, raccogliendo tantissimi telespettatori affezionati, che non hanno potuto vedere il reality show nella pay – tv Sky quando fu trasmesso. Finita in breve tempo, nei trend topic di Twitter, questa prima puntata ha lasciato un po’ di malinconia nei telespettatori, consapevoli di non poter vedere in esclusiva la nuova edizione quando verrà trasmessa su Sky. Approfitta delle nostre offerte esclusive e abbonati a Sky! Ma andiamo a scoprire che cosa è accaduto durante la puntata e chi è stato eliminato. Come sempre il programma non delude mai… peccato solo che siano le repliche ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il treno diè partito e nessuno lo potrà più fermare. Laieri sera è andata in onda in replica su Tv 8, raccogliendo tantissimi telespettatori affezionati, che non hanno potuto vedere il reality showpay – tv Sky quando fu trasmesso. Finita in breve tempo, nei trend topic di Twitter, questaha lasciato un po’ di malinconia nei telespettatori, consapevoli di non poter vedere in esclusiva la nuova edizione quando verrà trasmessa su Sky. Approfitta delle nostre offerte esclusive e abbonati a Sky! Ma andiamo a scoprire che cosa è accaduto durante lae chi è. Come sempre il programma non delude mai… peccato solo che siano le repliche ...

