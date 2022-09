Pat McAfee | “Prendero’ una pausa | a presto WWE!”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Patci ha messo poco a diventare uno dei volti principali della federazione i Stamford. Ha iniziato dalla gavetta di “NXT” per poi passare al main roster dove è diventato una delle voci piu’ amate. Si è dato da fare anche all’interno del ring guadagnandosi anche match di cartello. A detta sua pero’ si prenderà un periodo di riposo dalla WWE per concentrarsi su altri progetti. Le sue parole “Lascero’ Smackdown per un po’ per dedicarmi al College Game Day. Sono ancora in sintonia con la famiglia della WWE econtinueremo a fare cose insieme”.

