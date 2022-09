Pallanuoto | Carlo Silipo | “Faticato in attacco | uscite mentalmente dalla partita Ora per il bronzo”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Italia è stata sconfittaGrecia per 12-9 nella semifinale degli Europei 2022 difemminile. Le azzurre sono sempre state costrette a inseguire a Spalato (Croazia), non riuscendo mai ad agganciare le scatenate elleniche nel corso dei quattro periodi di gioco. La nostra Nazionale, reducesemifinale ai recenti Mondiali, frena la propria rincorsa verso il titolo continentale e si dovrà accontentare di fronteggiare l’Olanda nell’incontro che metterà in palio la medaglia di. Si tratterà della rivincita del match valso il terzo gradino del podio nell’ultima rassegna continentale., Europei 2022: il Setterosa si smarrisce sul più bello e si arrende in semifinale alla Grecia Il CTha analizzato la prestazione del Setterosa ...

Il Setterosa diSilipo atteso da una grande sfida contro le elleniche. In palio c'è la possibilità di accedere in ...Per oraSilipo ha alternato le due soluzioni vincendo tutte le partite del campionato europeo. Sei gare, sei vittorie. Da stasera i dettagli diventano fondamentali, un passaggio teso, un ...Diretta Italia Grecia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la semifinale degli Europei 2022 di pallanuoto femminile.La diretta testuale di Italia-Grecia, semifinale degli Europei femminili 2022 di pallanuoto: aggiornamenti in tempo reale e punteggio live ...