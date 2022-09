Mostra Venezia, Salvini: “Bellissimo documentario su Zeffirelli” (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ un Bellissimo documentario”. Lo ha detto Matteo Salvini dopo aver assistito alla prima proiezione di “Franco Zeffirelli, conformista ribelle”, il docufilm della regista Anselma Dell’Olio, presentato oggi pomeriggio in concorso nella sezione Venezia Classici alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica. L’opera è prodotta da Francesca Verdini, la fidanzata del leader della Lega. Mostra Venezia, l’arrivo di Salvini al Lido – Video Salvini e Verdini sul red carpet Salvini si è complimentato con Anselma Dell’Olio e poi ha detto a Francesca Verdini: “Brava amore”. Parlando del regista Franco Zeffirelli, Salvini, interpellato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ un”. Lo ha detto Matteodopo aver assistito alla prima proiezione di “Franco, conformista ribelle”, il docufilm della regista Anselma Dell’Olio, presentato oggi pomeriggio in concorso nella sezioneClassici alla 79esimainternazionale d’arte cinematografica. L’opera è prodotta da Francesca Verdini, la fidanzata del leader della Lega., l’arrivo dial Lido – Videoe Verdini sul red carpetsi è complimentato con Anselma Dell’Olio e poi ha detto a Francesca Verdini: “Brava amore”. Parlando del regista Franco, interpellato ...

reportrai3 : ??Lunedì 5 settembre, a margine della Mostra del Cinema di Venezia, è stata consegnata la tessera ad honorem dell’… - michele_bravi : Il film “Amanda” presentato ieri in concorso alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà… - VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - a_asiuxx : RT @L_AMANUENSE: Tommaso Zorzi, Campari per amFAR. 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. #tzvip - foolxlouis28 : RT @Fede_ProudOfLou: Questo era il film che avrebbe meritato la mostra del Cinema di Venezia. Questa era la storia che meritava di sfilare… -