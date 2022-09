Miha e Bologna, la favola è terminata. Ma il finale è davvero incomprensibile (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non tutte le favole finiscono con il lieto fine. Qualcuna si interrompe bruscamente, in modo prematuro e amaro. Così rapido da risultare poco comprensibile. Come se fosse intervenuta una mano nuova a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non tutte le favole finiscono con il lieto fine. Qualcuna si interrompe bruscamente, in modo prematuro e amaro. Così rapido da risultare poco comprensibile. Come se fosse intervenuta una mano nuova a ...

sportli26181512 : Miha e Bologna, la favola è terminata. Ma il finale è davvero incomprensibile: Mihajlovic e Bologna, la favola è te… - CalcioPillole : CIP Review - torna la Champions ma è amara per le italiane. Miha esonerato dal Bologna. - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Salta la prima panchina. Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Per Miha si chiude così un'esperienza c… - medicojunghiano : RT @FrancoScarsell2: Salta la prima panchina. Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Per Miha si chiude così un'esperienza c… - sportmediaset : Miha-Bologna, addio dopo 1317 giorni: dal 10° posto alla lotta alla leucemia #sinisamihajlovic #bologna… -