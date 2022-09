Lea Michele: grande successo a Broadway con Funny Girl, standing ovation per l'attrice di Glee (Di mercoledì 7 settembre 2022) grande successo per l'attrice Lea Michele a Broadway, dove dopo anni di successi interpreta finalmente il suo musical preferito, ovvero Funny Girl. Lea Michele, famosa per essere stata protagonista della serie Glee, ha debuttato a Broadway in Funny Girl, il musical reso famoso dalla star Barbra Streisand. Un grande successo, durante il quale il pubblico è letteralmente impazzito dedicando all'attrice numerose standing ovation. Funny Girl ha debuttato nella grande Mela proprio martedì 6 settembre, una giornata importante per Lea Michele ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022)per l'Lea, dove dopo anni di successi interpreta finalmente il suo musical preferito, ovvero. Lea, famosa per essere stata protagonista della serie, ha debuttato ain, il musical reso famoso dalla star Barbra Streisand. Un, durante il quale il pubblico è letteralmente impazzito dedicando all'numeroseha debuttato nellaMela proprio martedì 6 settembre, una giornata importante per Lea...

pedropascalss : lea michele deve stare a broadway spiace per chiunque debba lavorarci perché è notoriamente difficile ma è quello che deve fare è pazzesca - smartiiiiis : Lea Michele può stare sul cazzo per mille motivi ma cari miei lei è nata per interpretare Fanny Brice in funny girl… - HawkShy : @NorthStar1724 Ho appena scoperto la storia del non saper leggere di Lea Michele ?? - ronniehowlett3 : RT @ninakreuz: Gli americani stanno prendendo per il culo Lea Michele per presunto analfabetismo quando loro sono il popolo più ignorante d… - ninakreuz : Gli americani stanno prendendo per il culo Lea Michele per presunto analfabetismo quando loro sono il popolo più ig… -