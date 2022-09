Inzaghi: «Onana titolare? No, contro il Torino giocherà Handanovic» (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. Ecco le parole del tecnico dell’Inter: PANCHINA BARELLA – «È stata una scelta, ho deciso di dargli un turno di riposo inizialmente. Lui sta convivendo con un problemino da inizio anno, lui è un generoso e vuole giocare, avevo deciso di risparmiarlo… Poi sull’1-0 lo stavo inserendo, perché avevo visto che avevamo creato delle situazioni per poter segnare, in quel momento abbiamo preso il 2-0. Ho aspettato un attimo e ho deciso di farlo riposare, sabato penso che rientrerà». Torino – «Bisogna farlo, stasera a parere mio abbiamo fatto i primi 20 minuti contratti, poi l’unica disattenzione che abbiamo fatto nel primo tempo ci ha portato a subire un gol per errori nostri. Sané ha fatto comunque un grandissimo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del tecnico nerazzurro Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la sconfittail Bayern Monaco. Ecco le parole del tecnico dell’Inter: PANCHINA BARELLA – «È stata una scelta, ho deciso di dargli un turno di riposo inizialmente. Lui sta convivendo con un problemino da inizio anno, lui è un generoso e vuole giocare, avevo deciso di risparmiarlo… Poi sull’1-0 lo stavo inserendo, perché avevo visto che avevamo creato delle situazioni per poter segnare, in quel momento abbiamo preso il 2-0. Ho aspettato un attimo e ho deciso di farlo riposare, sabato penso che rientrerà».– «Bisogna farlo, stasera a parere mio abbiamo fatto i primi 20 minuti contratti, poi l’unica disattenzione che abbiamo fatto nel primo tempo ci ha portato a subire un gol per errori nostri. Sané ha fatto comunque un grandissimo ...

