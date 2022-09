Inter, Barella: “Milano è il mio presente. Stankovic era il mio prototipo di giocatore che mi piaceva” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole: “Le mie radici sono a Cagliari, la città dove sono nato e cresciuto. A Como ho vissuto la mia prima esperienza lontano dai miei affetti e mi è servito molto a livello professionale che personale per crescere e maturare mentre Milano è il presente, il posto in cui volevo essere e mi trovo. Ho sempre detto che Stankovic era il mio prototipo del giocatore che mi piaceva, nel mio percorso ha influito Daniele Conti, con la sua umiltà, il suo esempio e il suo amore per il Cagliari. Il gol a cui sono più legato? Il primo è stato contro lo Slavia Praga ma del secondo, quello col Verona, ho un bel ricordo perché eravamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il centrocampista dell’, Nicolò, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole: “Le mie radici sono a Cagliari, la città dove sono nato e cresciuto. A Como ho vissuto la mia prima esperienza lontano dai miei affetti e mi è servito molto a livello professionale che personale per crescere e maturare mentreè il, il posto in cui volevo essere e mi trovo. Ho sempre detto cheera il miodelche mi, nel mio percorso ha influito Daniele Conti, con la sua umiltà, il suo esempio e il suo amore per il Cagliari. Il gol a cui sono più legato? Il primo è stato contro lo Slavia Praga ma del secondo, quello col Verona, ho un bel ricordo perché eravamo ...

