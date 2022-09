Incidente in autostrada, furgone si ribalta sulla carreggiata: morto 68enne (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tragico Incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Campagna, nel Salernitano. A perdere la vita un uomo, 68enne residente a Cervinara in provincia di Avellino, che ha perso il controllo del furgone di cui era alla guida e che successivamente si è ribaltato sulla carreggiata. Incidente in autostrada, furgone si ribalta sulla carreggiata: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tragicosull’A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Campagna, nel Salernitano. A perdere la vita un uomo,residente a Cervinara in provincia di Avellino, che ha perso il controllo deldi cui era alla guida e che successivamente si ètoinsi: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

