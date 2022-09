In hotel per 10 giorni, poi scappa senza pagare: denunciato finto ingegnere (Di mercoledì 7 settembre 2022) È residente in provincia di Bergamo, anche se al momento risulta irreperibile, il 36enne straniero l’uomo che per dieci giorni, dal 13 al 23 giugno scorsi ha soggiornato in un hotel di Soresina (Cremona), per poi sparire lasciando il conto di 600 euro. I carabinieri della locale stazione, dopo un’indagine partita dai pochi elementi raccolti, hanno denunciato l’uomo. Aveva prenotato con una telefonata, ha spiegato il titolare ai carabinieri, spacciandosi per un ingegnere e presentando il passaporto all’arrivo. Sembrava tutto regolare, ma alla fine il 36enne è sparito nel nulla, allontanandosi con una bicicletta chiesta in prestito all’albergo. Ora dovrà rispondere di insolvenza fraudolenta. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) È residente in provincia di Bergamo, anche se al momento risulta irreperibile, il 36enne straniero l’uomo che per dieci, dal 13 al 23 giugno scorsi ha soggiornato in undi Soresina (Cremona), per poi sparire lasciando il conto di 600 euro. I carabinieri della locale stazione, dopo un’indagine partita dai pochi elementi raccolti, hannol’uomo. Aveva prenotato con una telefonata, ha spiegato il titolare ai carabinieri, spacciandosi per une presentando il passaporto all’arrivo. Sembrava tutto regolare, ma alla fine il 36enne è sparito nel nulla, allontanandosi con una bicicletta chiesta in prestito all’albergo. Ora dovrà rispondere di insolvenza fraudolenta.

