Giuntoli: «Siamo molto contenti di tornare in Champions. Kvaratskhelia…»

Le parole del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dall'inizio di Napoli-Liverpool ai microfoni di Prime Video. Ecco le parole del direttore sportivo del Napoli: 

KVARATSKHELIA – «E' molto giovane, bisogna dargli anche del tempo. Crediamo nelle sue qualità e speriamo che anche stasera faccia vedere quello che sa fare. Lo seguivamo da molto tempo, c'è stata l'occasione e l'abbiamo preso». 

PARTITA – «Siamo molto contenti di tornare in Champions, per la proprietà e per i tifosi. Dobbiamo curare ogni dettaglio, ogni palla si può trasformare in qualcosa di importante per gli avversari. Quindi bisogna andare sempre forte». 

L'articolo proviene da Calcio News 24.

