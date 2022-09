Giornata mondiale “Cieli Blu”, l’inquinamento dell’aria è un problema serio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 7 settembre si celebra la Giornata Internazionale dell’aria Pulita per i Cieli Blu. Istituita nel 2019 dall’Assemblea generale dell’ONU, l’ International Day of Clean Air for blue skies ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della qualità dell’aria, promuovendo iniziative e azioni per migliorarla.l’inquinamento atmosferico rappresenta una delle maggiori minacce per il nostro Pianeta e per la nostra salute. Perciò l’OMS Europa promuove uno sforzo condiviso affinché vi sia un’inversione di tendenza che possa ovviare a questa problematica, che contribuisce in modo decisivo al cambiamento climatico e ai conseguenti danni a persone e ambiente.Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, proprio in occasione della Giornata ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 7 settembre si celebra laInternazionalePulita per iBlu. Istituita nel 2019 dall’Assemblea generale dell’ONU, l’ International Day of Clean Air for blue skies ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica suldella qualità, promuovendo iniziative e azioni per migliorarla.atmosferico rappresenta una delle maggiori minacce per il nostro Pianeta e per la nostra salute. Perciò l’OMS Europa promuove uno sforzo condiviso affinché vi sia un’inversione di tendenza che possa ovviare a questatica, che contribuisce in modo decisivo al cambiamento climatico e ai conseguenti danni a persone e ambiente.Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, proprio in occasione della...

Pontifex_it : Oggi celebriamo la Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato, e l’inizio del #TempoDelCreato, che si concluderà… - vaticannews_it : Il pensiero del #Papa va alla nostra casa, ricordando la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che… - palermo24h : Il conduttore televisivo e regista Paolo Ruffini ad Agrigento per la giornata mondiale dell’Alzheimer - fabrimilan65 : #7settembre: Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare… - Pox_News_Italy : @cicciogia Proprio oggi è la giornata mondiale del capybara, e ho avuto l'onore di visitare l'ufficio di Salveenie.… -