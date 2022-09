Gf Vip 7: tutto l’elenco sorprendente dei nuovi inquilini del reality (Di mercoledì 7 settembre 2022) C’è grande attesa per l’inizio della settima edizione del Gf Vip, al via il 19 settembre. Alfonso Signorini cerca di mantenere il riserbo ma trapelano i nomi. Mancano esattamente due… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 7 settembre 2022) C’è grande attesa per l’inizio della settima edizione del Gf Vip, al via il 19 settembre. Alfonso Signorini cerca di mantenere il riserbo ma trapelano i nomi. Mancano esattamente due… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

tuttopuntotv : Verissimo ricomincia dal GF VIP 7: ospiti speciali per la prima puntata #verissimo #gfvip #gfvip7 - ilCassandro : @LSantillo_96 Considera che il discount dei vip è più economico proprio perché i prodotti hanno maggior bisogno di… - lacittanews : Ascolta questo articolo Continua lo scontro a distanza tra Alex Belli e Orietta Berti. Il tutto è iniziato da un’i… - meneresto : RT @headandthoughts: “Tutto ciò che il popolo della piattaforma scriverà sulla serata sarà sotto la supervisione della Salemi che in studio… - Nicoettaconcet1 : RT @headandthoughts: “Tutto ciò che il popolo della piattaforma scriverà sulla serata sarà sotto la supervisione della Salemi che in studio… -