Gas, crescono ancora stoccaggi in Italia, +50 mln m3 (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Continuano a ritmo sostenuto le iniezioni di gas negli stoccaggi Italiani nonostante lo stop del Nord Stream. Oggi la previsione è di circa 50 milioni di metri cubi. Secondo i dati di Snam, visionati dall’Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 210 milioni di metri cubi a fronte di consumi circa 160 milioni di metri cubi. Il livello di riempimento degli stoccaggi in Italia si attesta a circa l’84% (83,93%) contro 82,23% come media Ue. Stabili i flussi di importazione da Mazara del Vallo, l’entry point del gas algerino, con 70 milioni di metri cubi. A Tarvisio, il gas proveniente dalla Russia, il flusso è di 30 mln milioni di metri cubi. A Passo Gries, con le forniture proveniente da Nord Europa, il flusso è pari a 30 mln. A Melendugno, con i flussi dall’Azerbaigian ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Continuano a ritmo sostenuto le iniezioni di gas neglini nonostante lo stop del Nord Stream. Oggi la previsione è di circa 50 milioni di metri cubi. Secondo i dati di Snam, visionati dall’Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 210 milioni di metri cubi a fronte di consumi circa 160 milioni di metri cubi. Il livello di riempimento degliinsi attesta a circa l’84% (83,93%) contro 82,23% come media Ue. Stabili i flussi di importazione da Mazara del Vallo, l’entry point del gas algerino, con 70 milioni di metri cubi. A Tarvisio, il gas proveniente dalla Russia, il flusso è di 30 mln milioni di metri cubi. A Passo Gries, con le forniture proveniente da Nord Europa, il flusso è pari a 30 mln. A Melendugno, con i flussi dall’Azerbaigian ...

fisco24_info : Gas, crescono ancora stoccaggi in Italia, +50 mln m3: (Adnkronos) - Continuano a ritmo sostenuto le iniezioni di ga… - RomaScifo : Due conti: se il mio stipendio è fermo e crescono le #bollette da pagare, aumenta l'affitto, sagono i prezzi dei ge… - mikid67 : CVD (in matematica: Come Volevasi Dimostrare) il TAP non deturpa ??????...aggiungo esperienza personale dal 1996 a 20… - danielepignolo : @nzingaretti Record di morti per milione di abitanti e vi vantate della gestione covid? Da un anno il gas e l'energ… - giovilimone : @GiovaQuez sei veramente un caso umano...siamo quasi in recessione, bollette alle stelle, poverta' record, industri… -