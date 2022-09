Emilio Fede: “Berlusconi? Monza in serie A prestigio umano” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Emilio Fede, Silvio Berlusconi e il grande Milan. L’ex giornalista e presentatore Mediaset ha parlato dello scorso campionato di serie A, soffermandosi in particolar modo sul Milan di Pioli campione d’Italia e sul Monza promosso in serie A: L’ex Direttore Tg4 si è espresso così ai nostri microfoni negli ultimi tempi: “Berlusconi raccoglie quel che ha seminato, il Milan ha ottenuto un risultato che ha fatto impazzire i tifosi. Conosco bene Berlusconi e Galliani, abbiamo frequentato diverse volte Monza. La vittoria del Milan fa sperare e sorridere, anche se da giovane la mia Fede era bianconera. La promozione del Monza fa esaltare la città intera, persino la regione. Silvio Berlusconi ha ... Leggi su danielebartocciblog (Di mercoledì 7 settembre 2022), Silvioe il grande Milan. L’ex giornalista e presentatore Mediaset ha parlato dello scorso campionato diA, soffermandosi in particolar modo sul Milan di Pioli campione d’Italia e sulpromosso inA: L’ex Direttore Tg4 si è espresso così ai nostri microfoni negli ultimi tempi: “raccoglie quel che ha seminato, il Milan ha ottenuto un risultato che ha fatto impazzire i tifosi. Conosco benee Galliani, abbiamo frequentato diverse volte. La vittoria del Milan fa sperare e sorridere, anche se da giovane la miaera bianconera. La promozione delfa esaltare la città intera, persino la regione. Silvioha ...

